Voyage, voyage : séance de courts métrages sur le thème des vacances, Médiathèque Jacques Prévert, Lempdes

Informations pratiques

Voyage, voyage : séance de courts métrages sur le thème des vacances Samedi 3 octobre, 15h15 Médiathèque Jacques Prévert Puy-de-Dôme

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:15:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:15:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Partir et se souvenir, en famille ou entre ami·es : vive les vacances ! Un programme de 6 courts métrages.

Médiathèque Jacques Prévert parc de la mairie 63370 Lempdes Lempdes 63370 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 762 762 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls

Biblis en folie 2026

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