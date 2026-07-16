Découverte des thés du monde avec Thé par Carla, Médiathèque Jacques Prévert, Lempdes

Informations pratiques

Découverte des thés du monde avec Thé par Carla Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Jacques Prévert Puy-de-Dôme

limité à 7 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Initiez-vous à la sommellerie du thé en partant à la découverte de thés venus du monde entier. Qu’est-ce que le thé ? Comment obtient-on du thé vert, du thé noir, du thé blanc ? C’est ce que Carla Campo, sommelière de thé, vous propose de découvrir dans cet atelier pour les Biblis en Folie.

Saveurs végétales, cacaotées, florales, boisées … Il y en aura pour tous les goûts !

Médiathèque Jacques Prévert parc de la mairie 63370 Lempdes Lempdes 63370 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 762 762 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls [{« type »: « phone », « value »: « 04 43 762 762 »}]

Biblis en folie 2026

©Médiathèque Jacques Prévert