Déambulation contée au fil de l’eau Camping du Val au fées Concoret mercredi 5 août 2026.

Concoret

Déambulation contée au fil de l’eau

Camping du Val au fées 5 rue Renan le Cunff Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Entre chien et loup, les contours du paysage s’effacent, le visible et l’invisible se confondent et vous invitent à cheminer au fil de l’eau pour découvrir les contes et les légendes qui font battre le cœur du village le plus sorcier de Brocéliande.

Avec Katia Bessette, membre de la confrérie des guides-conteurs de Brocéliande.

A 20h. Réservation obligatoire. .

Camping du Val au fées 5 rue Renan le Cunff Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 6 72 81 03 19

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English :

L’événement Déambulation contée au fil de l’eau Concoret a été mis à jour le 2026-06-12 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande