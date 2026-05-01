Déambulation dans les rues de Brouage Forge prison Marennes-Hiers-Brouage
Déambulation dans les rues de Brouage Forge prison Marennes-Hiers-Brouage samedi 16 mai 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Déambulation dans les rues de Brouage
Forge prison Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Reconstitutions historiques au cœur de la cité fortifiée de Brouage avec l’association B.E.C Passion.
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Forge prison Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 19 16 brouage-tourisme@marennes-oleron.com
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English : A stroll through the streets of Brouage
Historical reconstructions in the heart of the fortified town of Brouage with the B.E.C Passion association.
L’événement Déambulation dans les rues de Brouage Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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