Déambulation dans les rues de Brouage Forge prison Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

Déambulation dans les rues de Brouage

Forge prison Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Reconstitutions historiques au cœur de la cité fortifiée de Brouage avec l’association B.E.C Passion.

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Forge prison Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 19 16 brouage-tourisme@marennes-oleron.com

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English : A stroll through the streets of Brouage

Historical reconstructions in the heart of the fortified town of Brouage with the B.E.C Passion association.

L’événement Déambulation dans les rues de Brouage Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes