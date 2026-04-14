Déambulation dans l’exposition « 40 façons de regarder un paysage », Les Jardins de Juliette, Élancourt

Déambulation dans l’exposition « 40 façons de regarder un paysage » 6 et 7 juin Les Jardins de Juliette Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Dessins/collages par Norma Pedroche.

« Le jardin se met dans le cadre »

Déambulation sensorielle insolite

En présence de l’artiste

Samedi 6 juin de 14h à 18h

Dimanche 7 juin de 14h à 17h

Les Jardins de Juliette 43 route de Montfort Hameau du Launay 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France Sur une ancienne terre agricole, environ 4000m2 aménagés en jardins thématiques (romantique, japonais, médiéval, exotique, etc.)

Verger, potager, basse-cour. Voiture ; Bus hourtoule Ligne 5 (Arrêt « Launay »)

Visite commentée par l’artiste de l’exposition « 40 façons de regarder un paysage »

© J.Rollès