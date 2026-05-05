Portes ouvertes des jardins familiaux des IV Arbres pour tous, Jardins familiaux des IV Arbres, Élancourt

Portes ouvertes des jardins familiaux des IV Arbres pour tous 5 – 7 juin Jardins familiaux des IV Arbres Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Déambulation avec observation

Pour les 50 ans de la préfiguration des jardins familiaux, une exposition de photos réalisées par l’association locale de photographes est prévue du 9 au 27 juin à la médiathèque des 7 Mares à Elancourt aux horaires d’ou verture de la médiathèque.

Jardins familiaux des IV Arbres Boulevard Bernard-Grégory 78990 Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France Implantés depuis 50 ans, cette année, ces jardins familiaux sont des lieux de biodiversité de la faune et de la flore . Avec un peu de patience et d’observation, on peut y voir tous les légumes, les auxiliaires et tous les autres « habitants ».

Pour ces 50 ans, l’association en lien avec une association de photographes locaux vous proposera à la médiathèque des 7 Mares, une exposition de photos prises au gré des saisons durant une année. Exposition visible du 9 juin au 27 juin aux horaires d’ouverture de la médiathèque L’entrée se fait à partir du parking de l’allée Guy Boniface. Les jardins ont une façade sur le boulevard Grégory mais vous n’y trouverez pas de porte.

parking libre, bus ligne 5120 à partir de la gare de La Verrière

Visite libre

©marie.deflandre