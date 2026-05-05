Portes ouvertes des jardins familiaux des IV Arbres pour tous, Jardins familiaux des IV Arbres, Élancourt
Portes ouvertes des jardins familiaux des IV Arbres pour tous, Jardins familiaux des IV Arbres, Élancourt vendredi 5 juin 2026.
Portes ouvertes des jardins familiaux des IV Arbres pour tous 5 – 7 juin Jardins familiaux des IV Arbres Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Déambulation avec observation
Pour les 50 ans de la préfiguration des jardins familiaux, une exposition de photos réalisées par l’association locale de photographes est prévue du 9 au 27 juin à la médiathèque des 7 Mares à Elancourt aux horaires d’ou verture de la médiathèque.
Jardins familiaux des IV Arbres Boulevard Bernard-Grégory 78990 Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France Implantés depuis 50 ans, cette année, ces jardins familiaux sont des lieux de biodiversité de la faune et de la flore . Avec un peu de patience et d’observation, on peut y voir tous les légumes, les auxiliaires et tous les autres « habitants ».
Pour ces 50 ans, l’association en lien avec une association de photographes locaux vous proposera à la médiathèque des 7 Mares, une exposition de photos prises au gré des saisons durant une année. Exposition visible du 9 juin au 27 juin aux horaires d’ouverture de la médiathèque L’entrée se fait à partir du parking de l’allée Guy Boniface. Les jardins ont une façade sur le boulevard Grégory mais vous n’y trouverez pas de porte.
parking libre, bus ligne 5120 à partir de la gare de La Verrière
Visite libre
©marie.deflandre
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