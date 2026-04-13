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Visite d’un jardin à thèmes, Les Jardins de Juliette, Élancourt

Visite d’un jardin à thèmes, Les Jardins de Juliette, Élancourt

Visite d’un jardin à thèmes, Les Jardins de Juliette, Élancourt samedi 6 juin 2026.

Lieu : Les Jardins de Juliette

Adresse : 43 route de Montfort Hameau du Launay 78990 Élancourt

Ville : 78990 Élancourt

Département : Yvelines

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite d’un jardin à thèmes 6 et 7 juin Les Jardins de Juliette Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Découverte du lieu à travers des outils divers et sous différents regards.

Les Jardins de Juliette 43 route de Montfort Hameau du Launay 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France Sur une ancienne terre agricole, environ 4000m2 aménagés en jardins thématiques (romantique, japonais, médiéval, exotique, etc.)
Verger, potager, basse-cour. Voiture ; Bus hourtoule Ligne 5 (Arrêt « Launay »)
Visite libre

© J.Rollès

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