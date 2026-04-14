QUARTET ALCESTE > VARIÉTÉS, Le Prisme 2 Allée du Théâtre, Élancourt

QUARTET ALCESTE > VARIÉTÉS Jeudi 28 mai, 18h30 Le Prisme 2 Allée du Théâtre Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T18:30:00+02:00 – 2026-05-28T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T18:30:00+02:00 – 2026-05-28T20:30:00+02:00

Pour la dernière soirée de la saison, nous vous invitons à chanter et danser avec le quartet d’Alceste. Le groupe revisite les plus grandes chansons autour du thème des « Femmes » : de Véronique Sanson à France Gall, de Clara Luciani à Norah Jones en passant par Nina Simone et Céline Dion, toutes les grandes voix seront présentes. Pour tous les amoureux de la chanson live, pour les amateurs de groove et de virtuosité, le quartet propose des arrangements inventifs et des interprétations chaleureuses des plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui.

Claire Vernay : Chant / Stephen Binet : Piano / Vincent Touchard : Batterie / Phillipe Drevet : Basse électrique

Le Prisme 2 Allée du Théâtre 78990 Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France

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