Informations pratiques

Collonges-la-Rouge

Déambulation de groupes folkloriques dans Collonges-La-Rouge

Dans le bourg Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 21:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Les Pastourelles de Brive et Batégails de Saintonge et feront écouter leurs musiques et vous montrent leurs danses traditionnelles .

Dans le bourg Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 24 40 56

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English : Déambulation de groupes folkloriques dans Collonges-La-Rouge

L’événement Déambulation de groupes folkloriques dans Collonges-La-Rouge Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-07-11 par Corrèze Tourisme