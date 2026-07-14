Déambulation de groupes folkloriques dans Collonges-La-Rouge Collonges-la-Rouge
samedi 18 juillet 2026 · Collonges-la-Rouge
Informations pratiques
Collonges-la-Rouge
Déambulation de groupes folkloriques dans Collonges-La-Rouge
Dans le bourg Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 21:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Les Pastourelles de Brive et Batégails de Saintonge et feront écouter leurs musiques et vous montrent leurs danses traditionnelles .
Dans le bourg Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 24 40 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Déambulation de groupes folkloriques dans Collonges-La-Rouge
L’événement Déambulation de groupes folkloriques dans Collonges-La-Rouge Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-07-11 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Collonges-la-Rouge (Corrèze)
- Les belles sœurs de Eric Assous Les Théâtrales de Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge 14 juillet 2026
- Les Théâtrales de Collonges-la-Rouge Théâtre de plein air Collonges-la-Rouge 14 juillet 2026
- Jeu de piste à Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge 15 juillet 2026
- Visite nocturne de Collonges la Rouge et du château de Vassinhac Collonges-la-Rouge 15 juillet 2026
- Concert Il était une fois ensemble vocal de Rouen Collonges-la-Rouge 16 juillet 2026