Informations pratiques

Collonges-la-Rouge

Danses et Musiques Traditionnelles

Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Déambulation et spectacle avec les groupes folkloriques Batégails de Saintonge et les Pastourelles de Brive la Gaillarde .

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 83 30 60

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English :

L’événement Danses et Musiques Traditionnelles Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme