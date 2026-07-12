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AGENDA · Collonges-la-Rouge

Danses et Musiques Traditionnelles Collonges-la-Rouge

samedi 18 juillet 2026 · Collonges-la-Rouge

Danses et Musiques Traditionnelles Collonges-la-Rouge

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
19500 Collonges-la-Rouge
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Collonges-la-Rouge

Danses et Musiques Traditionnelles

Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19

Déambulation et spectacle avec les groupes folkloriques Batégails de Saintonge et les Pastourelles de Brive la Gaillarde   .

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 83 30 60 

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English :

L’événement Danses et Musiques Traditionnelles Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme

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