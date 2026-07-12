AGENDA · Collonges-la-Rouge
Danses et Musiques Traditionnelles Collonges-la-Rouge
samedi 18 juillet 2026 · Collonges-la-Rouge
Informations pratiques
Collonges-la-Rouge
Danses et Musiques Traditionnelles
Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Déambulation et spectacle avec les groupes folkloriques Batégails de Saintonge et les Pastourelles de Brive la Gaillarde .
Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 83 30 60
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English :
L’événement Danses et Musiques Traditionnelles Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme
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