Déambulation du Gipsy YviBalkan Brass Rue piétonne et Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains samedi 25 juillet 2026.

Andernos-les-Bains

Déambulation du Gipsy YviBalkan Brass

Rue piétonne et Esplanade de la Jetée Avenue du Général de Gaulle Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Déambulation du Gipsy YviBalkan Brass, un brass composé de 6 musicien(ne)s vous emmenant dans leur univers Balkan des fanfares de l’Europe de l’Est!

Dans la rue comme sur scène, le Gipsy YviBalkan Brass. vous offre ce son poignant et dansant aux accents tziganes et orientaux. .

Rue piétonne et Esplanade de la Jetée Avenue du Général de Gaulle Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : Déambulation du Gipsy YviBalkan Brass

L’événement Déambulation du Gipsy YviBalkan Brass Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Andernos-les-Bains