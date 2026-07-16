Déambulation musicale dans l’exposition « Le chant de l’eau », Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon

Informations pratiques

Déambulation musicale dans l’exposition « Le chant de l’eau » 19 et 20 septembre Abbaye cistercienne de l’Escaladieu Hautes-Pyrénées

Gratuit. Limité à 20 personnes. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Voyage sonore à deux voix au cœur de l’exposition « Le Chant de l’eau ».

Laissez-vous porter par les improvisations au hang de Xabi Pagola, accompagnées par la voix d’une médiatrice culturelle de l’abbaye.

Abbaye cistercienne de l’Escaladieu Route de Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 31 74 39 50 http://www.abbaye-escaladieu.com [{« type »: « phone », « value »: « 0531743950 »}, {« type »: « email », « value »: « abbaye.escaladieu@ha-py.fr »}] Au pied du château de Mauvezin, l’abbaye de l’Escaladieu se situe dans un vallon boisé des Baronnies, à proximité de deux villes thermales, Capvern et Bagnères-de-Bigorre. Le domaine s’étend sur 3 hectares et comprend l’église abbatiale, la salle capitulaire, le chauffoir, la salle des moines et les jardins. Venez suivre les traces laissées par les moines et découvrir l’histoire de cette abbaye. Autoroute A 64, sortie Lannemezan (16), Capvern (15) ou Tournay (14), puis itinéraire fléché. Par route départementale 938 entre Bagnères-de-Bigorre et Capvern.

Voyage sonore à deux voix dans l’exposition « Le chant de l’eau » autour des improvisations au hang de Xabi Pagola et d’une médiatrice culturelle de l’abbaye.

© Pierre Meyer