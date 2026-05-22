Bonnemazon

Théâtre PP Project

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Un voyage initiatique émouvant et drôle, où l’imaginaire devient réel

Peter vit seul, tranquille. Un oiseau tombé de nulle part vient troubler sa routine rassurante dans laquelle il s’est enveloppé pour ses vieux jours. La cohabitation ne s’avère pas évidente, aussi le vieil homme entreprend-il, une fois l’oiseau soigné, de lui apprendre à voler afin qu’il déguerpisse au plus vite. L’apprentissage s’avère… épique !

– Durée 1H

– A partir de 5 ans

– 10 € 5 € réduit .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moving and funny journey of initiation, where the imaginary becomes real

Peter lives a quiet, lonely life. A bird that has fallen from nowhere disrupts the reassuring routine he has wrapped himself up in for his old age. Cohabitation is not easy, so once the bird has been cured, the old man sets about teaching it to fly, so that it can get the hell out of there as quickly as possible. The apprenticeship turns out to be? epic!

L’événement Théâtre PP Project Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65