Bonnemazon

Visite aux flambeaux

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:15:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Une occasion unique et originale de découvrir l’abbaye à la nuit tombée à la lueur de torches pour vivre la soirée d’un moine.

– Durée 1 h

– Dès 12 ans

– Réservation obligatoire 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

A unique and original opportunity to discover the abbey at nightfall by torchlight and experience the evening of a monk.

– Duration: 1 hr

– Ages 12 and up

– Booking essential: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

L’événement Visite aux flambeaux Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65