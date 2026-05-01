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Visite guidée L’eau, au cœur d’une abbaye à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon

Visite guidée L’eau, au cœur d’une abbaye à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon dimanche 24 mai 2026.

Lieu : à l'Abbaye de l'Escaladieu

Adresse : BONNEMAZON

Ville : 65130 Bonnemazon

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Bonnemazon

Visite guidée L’eau, au cœur d’une abbaye

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Penchons nous sur un élément à première vue discret mais essentiel dans une abbaye l’eau ! Au cours de cette visite, découvrez les usages et les enjeux liés à ce bien commun.
– Durée 1H
– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
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à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50  abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

Let’s take a closer look at a seemingly unobtrusive but essential element in an abbey: water! On this tour, discover the uses and challenges associated with this common good.
– Duration 1H
– Reservations recommended: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

L’événement Visite guidée L’eau, au cœur d’une abbaye Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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