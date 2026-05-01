Visite guidée L’eau, au cœur d’une abbaye à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon
Visite guidée L’eau, au cœur d’une abbaye à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon samedi 30 mai 2026.
Bonnemazon
Visite guidée L’eau, au cœur d’une abbaye
à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Penchons nous sur un élément à première vue discret mais essentiel dans une abbaye l’eau ! Au cours de cette visite, découvrez les usages et les enjeux liés à ce bien commun.
– Durée 1H
– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
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à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
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English :
Let’s take a closer look at a seemingly unobtrusive but essential element in an abbey: water! On this tour, discover the uses and challenges associated with this common good.
– Duration 1H
– Reservations recommended: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
L’événement Visite guidée L’eau, au cœur d’une abbaye Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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