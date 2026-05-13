Visite guidée Du visible au tactile, paysages de l’eau à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon
Visite guidée Du visible au tactile, paysages de l’eau à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon samedi 6 juin 2026.
Bonnemazon
Visite guidée Du visible au tactile, paysages de l’eau
à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Plongée dans les paysage aquatiques de Nicolas Floc’h et de Sebastião Salgado dans une version en relief tactile.
Animation proposée dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, dont la thématique de cette année est consacrée à la vue.
– Durée 1H
– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
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à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
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English :
Dive into the aquatic landscapes of Nicolas Floc?h and Sebastião Salgado in a tactile 3D version.
The event is part of the Rendez-vous aux Jardins program, whose theme this year is sight.
– Duration: 1 hour
– Booking recommended on 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
L’événement Visite guidée Du visible au tactile, paysages de l’eau Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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