Bonnemazon

Spectacle Rêveries Acrobatiques

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

La soirée s’ouvre avec Phasmes, un duo fusionnel où les corps se métamorphosent en créatures sauvages. Elle se poursuit avec 3D, une performance ludique où le mouvement devient musique.

PHASMES

Compagnie Libertivore, avec Vincent Brière et V oleak Ung

Une ronde de feuilles, deux corps pour un phasme et une musique pour transcender l’espace, Phasmes nous invite à un voyage merveilleux ou rêve et réalité s’entrecroisent.

3D

Compagnie HMG

Mise en scène, composition, scénographie, interprète Jonathan Guichard

Au centre du plateau, une courbe de bois contrainte par une ligne métallique c’est un arc de taille humaine, une extension du corps, une prothèse pour le jeu du mouvement.

Soirée 10 € 5 € Possibilité de restauration sur place

PHASMES 30 min, dès 6 ans

3D 45 min, dès 6 ans .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

The evening opens with Phasmes, a fusion duo where bodies metamorphose into wild creatures. It continues with 3D, a playful performance where movement becomes music.

PHASMES

Compagnie Libertivore, with Vincent Brière and V oleak Ung

A round of leaves, two bodies for a phasma and music to transcend space, Phasmes invites us on a marvellous journey where dream and reality intertwine.

3D

Compagnie HMG

Director, composer, set designer, performer: Jonathan Guichard

At the center of the stage, a wooden curve constrained by a metal line: a human-sized arch, an extension of the body, a prosthesis for the play of movement.

L’événement Spectacle Rêveries Acrobatiques Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65