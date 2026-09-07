Déambulation patrimoniale dans la bastide de Cadillac-sur-Garonne, Cadillac-sur-Garonne, Cadillac

Informations pratiques

Déambulation patrimoniale dans la bastide de Cadillac-sur-Garonne Samedi 19 septembre, 14h30 Cadillac-sur-Garonne Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Participez à l’inauguration de la déambulation patrimoniale de la bastide de Cadillac-sur-Garonne avec le parcours Siriona.

Cette promenade commentée d’environ 2h vous invite à redécouvrir un patrimoine disparu ou transformé, à la recherche des anciennes portes de la bastide ou de l’Institut de viticulture de Cadillac. Tout au long du parcours, des plaques en dibond reproduisant des cartes postales et des gravures anciennes permettront de faire revivre ces lieux emblématiques.

Rendez-vous sous la Halle à 14h15.

Cadillac-sur-Garonne 24 place de la République, 33410 Cadillac Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 98 02 10 http://www.cadillacsurgaronne.fr Située sur la rive droite de la Garonne, Cadillac se trouve à 35 km au sud-est de Bordeaux et à 1h de route du Bassin d’Arcachon. La ville est établie au cœur d’une région vitivinicole. Des coteaux à la Garonne, les appellations « Cadillac », « Cadillac Côtes de Bordeaux » et « Premières Côtes de Bordeaux » se partagent 1600 hectares et font la renommée internationale de la bastide.

La bastide de Cadillac a été fondée en 1280 pour le roi d’Angleterre. De l’époque subsistent son plan géométrique initial, ses îlots de maisons, sa place centrale avec encore quelques arcades, deux portes fortifiées, trois tours et une grande partie de son mur d’enceinte. L’église, datant de 1494, renferme un retable de 1632 en marbre et bronze, une chapelle qui abritait le mausolée du Duc d’Epernon et un orgue nouvellement restauré. La ville est dominée par le superbe château ducal.

Inauguration de la déambulation patrimoniale dans la bastide de Cadillac-sur-Garonne (Parcours Siriona).

©V.munoz-Mairie de Cadillac-sur-Garonne