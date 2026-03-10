Déambulation Payrac en Cirque

Payrac Lot

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

2026-06-14

Une cohorte de circassiens animera les ruelles du village et se rendra dans le parc du château où un grand spectacle de cirque sera donné, le soir pique-nique tiré du sac possible dans le parc du château

Payrac 46350 Lot Occitanie +33 6 42 80 86 01

English :

A cohort of circus performers will liven up the village lanes and make their way to the castle grounds where a great circus show will be performed, in the evening picnic from the bag possible in the castle grounds

