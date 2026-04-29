Déambulation pro paix 1 mai 2026 à Strasbourg Place Kléber Strasbourg Vendredi 1 mai, 10h00 Entrée libre

Puisque Macron aime que nous soyons « En Marche » autant l’être pour la paix tout en exigeant la fin du pillage du budget national au détriment des français qui n’ont aucune envie de périr pour Zelensky

1ᵉʳ MAI À STRASBOURG : AGIR MAINTENANT POUR LA PAIX !

**Déambulation pro paix.**

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**RDV 10h Place Kléber à Strasbourg.**

Ce 1ᵉʳ mai, l’association 3R sera présente dans les rues de Strasbourg pour porter un message vital aux Français, manifestants ou non : la paix ne peut plus attendre.

N’attendez pas 2027 : il sera trop tard. Une fois que les médias et les organisations bellicistes auront verrouillé le débat par la haine, le point de non-retour sera franchi.

Notre exigence immédiate : l’Article 35, alinéa 3. Nous appelons chaque citoyen à interpeller ses députés pour activer ce levier constitutionnel afin d’arrêter le financement des guerres et la cobelligérance qui nous ruine.

• Pas de paix, pas de retraite !

• Agir maintenant pour ne pas périr : refusons de sacrifier nos vies au front ou de sombrer ici dans la précarité totale.

• Le progrès plutôt que les canons : réorientons l’effort de guerre vers le bien commun.

Rejoignez-nous ce 1ᵉʳ mai pour exiger un avenir de sécurité et d’abondance.

Nous serons d’abord en fin de cortège puis nous irons devant en espérant que des idiots utiles (de l’oligarchie belliciste) ne s’existeront pas en découvrant le message pro paix qu’ils méprisent depuis + de 4 ans en trahissant Jean-Jaurès. Prétendre défendre les travailleurs et ne pas agir pour stopper la (et dorénavant les) guerre(s) c’est avaliser la dystopie de George Orwell tout en menant nos concitoyens à l’hécatombe, ici socialement puis au front !

Maudite soit la guerre et ses auteurs et les collabos qui trahissent le peuple !

RÉSISTER – RECONQUÉRIR – RÉGIR. Plus d’infos sur : [https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re)

[resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com)

https://rrr.netlib.re/?1er-mai-a-strasbourg-agir-maintenant-pour-la-paix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-01T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-01T12:00:00.000+02:00

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https://rrr.netlib.re resisterreconquerirregir@gmail.com 0695580262

Place Kléber Strasbourg Centre Strasbourg 67000 Collectivité européenne d’Alsace



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