Déambulation sonore, Abbaye de Vauclair, Bouconville-Vauclair

Informations pratiques

Déambulation sonore Dimanche 20 septembre, 13h30 Abbaye de Vauclair Aisne

Cie Théâtre des Turbulences

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:15:00+02:00

Il s’agit d’un parcours en milieu naturel, guidé par deux artistes de la compagnie (comédienne et chanteuse). Elles distribueront différents éléments sonores naturels (cosses, graines, brindilles sèches…) – glanés au préalable – aux participant·e·s, qui accompagneront musicalement les textes de George Sand sur le vivant.

Abbaye de Vauclair 02860 Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair 02860 Aisne

Théâtre, chant

Bruno Bayol