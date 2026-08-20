UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bouconville-Vauclair

Déambulation sonore, Abbaye de Vauclair, Bouconville-Vauclair

dimanche 20 septembre 2026 · Abbaye de Vauclair · Bouconville-Vauclair

Déambulation sonore, Abbaye de Vauclair, Bouconville-Vauclair

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye de Vauclair
Adresse
02860 Bouconville-Vauclair
Ville
02860 Bouconville-Vauclair
Département
Aisne
Tarif
Cie Théâtre des Turbulences

Déambulation sonore Dimanche 20 septembre, 13h30 Abbaye de Vauclair Aisne

Cie Théâtre des Turbulences

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:15:00+02:00

Il s’agit d’un parcours en milieu naturel, guidé par deux artistes de la compagnie (comédienne et chanteuse). Elles distribueront différents éléments sonores naturels (cosses, graines, brindilles sèches…) – glanés au préalable – aux participant·e·s, qui accompagneront musicalement les textes de George Sand sur le vivant.

Abbaye de Vauclair 02860 Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair 02860 Aisne
Théâtre, chant

Bruno Bayol

À voir aussi à Bouconville-Vauclair (Aisne)