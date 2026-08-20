Déambulation sonore, Abbaye de Vauclair, Bouconville-Vauclair
dimanche 20 septembre 2026 · Abbaye de Vauclair · Bouconville-Vauclair
Informations pratiques
Déambulation sonore Dimanche 20 septembre, 13h30 Abbaye de Vauclair Aisne
Cie Théâtre des Turbulences
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:15:00+02:00
Il s’agit d’un parcours en milieu naturel, guidé par deux artistes de la compagnie (comédienne et chanteuse). Elles distribueront différents éléments sonores naturels (cosses, graines, brindilles sèches…) – glanés au préalable – aux participant·e·s, qui accompagneront musicalement les textes de George Sand sur le vivant.
Abbaye de Vauclair 02860 Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair 02860 Aisne
Théâtre, chant
Bruno Bayol
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