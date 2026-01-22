Escape game à Bouconville-Vauclair Des yeux dans la nuit Bouconville-Vauclair

Escape game à Bouconville-Vauclair Des yeux dans la nuit

959 Rte d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-10-14 17:00:00

fin : 2026-10-14 19:00:00

2026-10-14

Il est tard, très tard, et pourtant, la nuit n’est pas tranquille. Des lumières scintillent, aveuglent et éblouissent, empêchant certains de vivre, d’autres de dormir. A force de nuits mouvementées, tout le monde est sur les nerfs, nous sommes au bord d’une guerre ! Saurez-vous l’éviter ?

Une animation organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne…

RV au Pavillon de Vauclair à 17h (durée 2h à partir de 12 ans accompagné d’un adulte réservation obligatoire)…

959 Rte d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 03 contact@cpie-hautsdefrance.fr

English :

It’s late, very late, and yet it’s not a quiet night. Lights flicker, blinding and dazzling, preventing some from living, others from sleeping. After so many eventful nights, everyone’s on edge we’re on the brink of war! Can you avoid it?

An event organized by the CPIE des Pays de l’Aisne…

See you at the Pavillon de Vauclair at 5pm (duration: 2h from 12 years old accompanied by an adult booking essential)…

