Atelier d’anthropologie funéraire, Pavillon de Vauclair, Bouconville-Vauclair

Atelier d’anthropologie funéraire Samedi 13 juin, 10h30, 11h30 Pavillon de Vauclair Aisne

A partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:15:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:15:00+02:00

L’archéo-anthropologue étudie les pratiques funéraires du passé permettant ainsi d’enrichir nos connaissances sur la manière dont nos ancêtres enterraient leurs défunts. À travers cet atelier, les participants se familiarisent avec la structure du corps humain en manipulant un squelette qu’il leur faut reconstituer. Cet atelier donne également l’opportunité d’échanger sur la mort et le traitement des corps au cours des siècles.

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À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, initiez-vous avec le Service archéologique du Département de l’Aisne aux métiers de l’archéologie à travers l’étude d’ossements humains.

©Département de l’Aisne