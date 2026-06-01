Conférence: Nouvelles recherches archéologiques sur l’abbaye de Vauclair, Pavillon de Vauclair, Bouconville-Vauclair

Conférence: Nouvelles recherches archéologiques sur l’abbaye de Vauclair Samedi 13 juin, 16h30 Pavillon de Vauclair Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Les établissements cisterciens demeurent aujourd’hui un champ privilégié de recherche, en particulier pour l’analyse de leurs aménagements hydrauliques. L’abbaye de Vauclair en est un exemple particulièrement intéressant car, pour faire face à l’éloignement de la rivière L’Ailette, les moines ont mis en place un vaste et complexe réseau afin d’acheminer l’eau jusqu’au cœur de l’abbaye.

Ces aménagements hydrauliques restent encore mal connus aujourd’hui. Benoît Rouzeau, spécialiste des abbayes cisterciennes à l’Université Picardie Jules Verne, et Sébastien Bernez, archéologue médiéviste et chef du Service archéologique du Département de l’Aisne, s’associent pour les étudier dans le cadre d’un nouveau programme de recherche archéologique. La conférence vous présentera ce nouveau programme de recherche, en revenant sur l’histoire de l’abbaye et de ses fouilles.

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L’Université Picardie Jules Verne et le Service archéologique du Département de l’Aisne s’associent pour présenter ce nouveau programme de recherches archéologiques

©Département de l’Aisne