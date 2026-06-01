Atelier fouille reconstituée, Pavillon de Vauclair, Bouconville-Vauclair

Atelier fouille reconstituée Samedi 13 juin, 10h30, 11h30, 13h00, 14h00, 15h00 Pavillon de Vauclair Aisne

A partir de 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:15:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:45:00+02:00

La fouille est une étape essentielle du métier d’archéologue et se déroule selon des méthodes et techniques propres à cette discipline. Les participants découvrent les gestes du métier à partir d’une fouille reconstituée.

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À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, initiez-vous avec le Service archéologique du Département de l’Aisne aux métiers de l’archéologie à travers une fouille reconstituée.

©Département de l’Aisne