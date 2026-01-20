Sortie nature à Vauclair Entomologie à l’abbaye Bouconville-Vauclair
Sortie nature à Vauclair Entomologie à l’abbaye Bouconville-Vauclair dimanche 21 juin 2026.
Bouconville-Vauclair Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
2026-06-21
Penchez-vous, il y a de l’activité sous vos pieds !
Libellules, demoiselles, sauterelles, criquets, papillons le site abbatial regorge de toutes sortes d’insectes, venez apprendre à les reconnaître !
Une sortie organisée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames avec la Maison de la Nature et de l’Oiseau…
RV au Pavillon Vallis Clara Vauclair pour 14h ! (durée 3h) .
Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 87 81 maison.nature.oiseau@gmail.com
English :
Bend over, there’s activity under your feet!
L’événement Sortie nature à Vauclair Entomologie à l’abbaye Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-01-20 par OT du Pays de Laon