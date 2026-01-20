Sortie nature à Vauclair Entomologie à l’abbaye

Bouconville-Vauclair Aisne

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Penchez-vous, il y a de l’activité sous vos pieds !

Libellules, demoiselles, sauterelles, criquets, papillons le site abbatial regorge de toutes sortes d’insectes, venez apprendre à les reconnaître !

Une sortie organisée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames avec la Maison de la Nature et de l’Oiseau…

RV au Pavillon Vallis Clara Vauclair pour 14h ! (durée 3h) .

Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 87 81 maison.nature.oiseau@gmail.com

English :

Bend over, there’s activity under your feet!

