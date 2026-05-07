Bouconville-Vauclair

Journées Européennes de l’Archéologie 2026 à Vauclair

959 Rte d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le service Archéo du département investit Vauclair !

Les Journées de l’archéologie sont l’occasion de présenter au grand public l’état de l’archéologie actuelle et de lui présenter de récentes découvertes, ou d’exhumer des pièces rarement montrées, et ce gratuitement !

A cette occasion, le Pavillon de Vauclair accueillera 3 manifestations:

>> Atelier d’anthropologie funéraire (à partir de 6 ans)

Initiez-vous avec le Service archéologique du Département de l’Aisne aux métiers de l’archéologie à travers l’étude d’ossements humains.

RV à 10h30 et à 11h30

10 places maximum

>> Atelier fouille reconstituée (à partir de 4 ans)

Initiez-vous avec le Service archéologique du Département de l’Aisne aux métiers de l’archéologie à travers une fouille reconstituée.

RV à 10h30, 11h30, 13h, 14h et à 15h

10 places maximum

>> Conférence intitulée Nouvelles recherches archéologiques sur l’abbaye de Vauclair

Encore largement méconnus, les réseaux hydrauliques cisterciens trouvent à l’abbaye de Vauclair une illustration particulièrement significative. Benoît Rouzeau (Université Picardie Jules Verne, Picardie) et Sébastien Bernez (Service archéologique du Département de l’Aisne) s’associent pour présenter ce nouveau programme de recherche archéologique et retracer l’histoire de l’abbaye et de ses fouilles.

RV à 16h30

RV au Pavillon de Vauclair ! .

959 Rte d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

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English :

The department’s archaeology department invests in Vauclair!

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie 2026 à Vauclair Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays de Laon