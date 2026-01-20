Sortie nature à Vauclair Les dents de la mare

Bouconville-Vauclair

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

2026-06-27

Dytiques et notonectes n’auront plus de secrets pour vous !

Qui pourrait s’imaginer que dans les eaux paisibles d’une petite mare se cachent de redoutables prédateurs ?

Atelier sans danger accompagné d’épuisettes pour découvrir les invertébrés aquatiques et leurs étonnantes habitudes alimentaires…

Une sortie organisée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames avec la Maison de la Nature et de l’Oiseau…

Lieu de RV communiqué à la réservation (début de la sortie à 14h30 durée 3h) .

Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 87 81 maison.nature.oiseau@gmail.com

Dytics and notonectes will no longer hold any secrets for you!

