Sortie nature à Vauclair La forêt de Vauclair Bouconville-Vauclair dimanche 24 mai 2026.
959 Rte d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 12:00:00
2026-05-24
Vous saurez tout sur l’écosystème forestier de Vauclair !
Une billebaude printanière en famille pour identifier in situ arbres, insectes, fleurs, traces, etc…, place au hasard et au plaisir de la découverte !
Une sortie proposée par la Maison de la Nature et de l’Oiseau en partenariat avec la Communauté de Communes du Chemin des Dames…
Lieu de RV précisé à la réservation (début à 9h durée ~ 3h tout public) .
959 Rte d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr
English :
Find out all about Vauclair’s forest ecosystem!
