Sortie nature à Vauclair La forêt de Vauclair Bouconville-Vauclair

Vous saurez tout sur l’écosystème forestier de Vauclair !

Une billebaude printanière en famille pour identifier in situ arbres, insectes, fleurs, traces, etc…, place au hasard et au plaisir de la découverte !

Une sortie proposée par la Maison de la Nature et de l’Oiseau en partenariat avec la Communauté de Communes du Chemin des Dames…

Lieu de RV précisé à la réservation (début à 9h durée ~ 3h tout public) .

959 Rte d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

English :

Find out all about Vauclair’s forest ecosystem!

