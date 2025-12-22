Marché du terroir à Vauclair, Bouconville-Vauclair
Marché du terroir à Vauclair, Bouconville-Vauclair samedi 4 juillet 2026.
Marché du terroir à Vauclair
Bouconville-Vauclair Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-02
Préparez vos paniers !
Le retour des marchés cet été à Vauclair, avec de nombreux exposants présents pour vous dévoiler leurs créations locales (bijoux, céramiques, divers objets en bois, coutures…), des produits du terroir, des gourmandises (bières, miel, saucissons, produits de boulangerie …) !
Et une séance ciné en plein air pour clôturer la soirée…
Une animation organisée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames…
RV à partir de 10h (projection devant l’abbaye de Vauclair, plaids, chaises et pique-nique sont les bienvenus restauration sur place également possible) .
Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 69 72 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get your baskets ready!
L’événement Marché du terroir à Vauclair Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2025-12-22 par OT du Pays de Laon