Marché du terroir à Vauclair

Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-02

Préparez vos paniers !

Le retour des marchés cet été à Vauclair, avec de nombreux exposants présents pour vous dévoiler leurs créations locales (bijoux, céramiques, divers objets en bois, coutures…), des produits du terroir, des gourmandises (bières, miel, saucissons, produits de boulangerie …) !

Et une séance ciné en plein air pour clôturer la soirée…

Une animation organisée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames…

RV à partir de 10h (projection devant l’abbaye de Vauclair, plaids, chaises et pique-nique sont les bienvenus restauration sur place également possible) .

Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 69 72 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

English :

Get your baskets ready!

