Visite du jardin des plantes médicinales de l’abbaye à Vauclair

969 route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-10

Près de 400 plantes le composent !

Après une introduction assurée par Claire sur l’histoire de l’abbaye de Vauclair, Pascal vous guidera à travers le jardin pour vous faire découvrir les nombreuses plantes qui le composent. Il mettra en lumière leurs usages au fil des siècles, et plus particulièrement ceux employés par les Poilus durant la Grande Guerre.

Une sortie proposée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames…

RV à 14h30 au Pavillon Vallis Clara ! (durée 2h) .

969 route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s made up of nearly 400 plants!

L’événement Visite du jardin des plantes médicinales de l’abbaye à Vauclair Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-02-17 par OT du Pays de Laon