Visite du château de la Bôve à Bouconville-Vauclair, Château de la Bôve, Bouconville-Vauclair

Informations pratiques

Visite du château de la Bôve à Bouconville-Vauclair 19 et 20 septembre Château de la Bôve Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre du parc et des abords de ce château proche du Chemin des Dames et reconstruit au lendemain de la Première Guerre mondiale.

Château de la Bôve 02860 Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France

Visite libre du parc et des abords de ce château proche du Chemin des Dames et reconstruit au lendemain de la Première Guerre mondiale.

© Aurélie de Benoist