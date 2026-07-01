Visite du château de la Bôve à Bouconville-Vauclair, Château de la Bôve, Bouconville-Vauclair
samedi 19 septembre 2026 · Château de la Bôve · Bouconville-Vauclair
Informations pratiques
Visite du château de la Bôve à Bouconville-Vauclair 19 et 20 septembre Château de la Bôve Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre du parc et des abords de ce château proche du Chemin des Dames et reconstruit au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Château de la Bôve 02860 Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France
Visite libre du parc et des abords de ce château proche du Chemin des Dames et reconstruit au lendemain de la Première Guerre mondiale.
© Aurélie de Benoist
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