Exposition au Pavillon de Vauclair Claude Chaupin Bouconville-Vauclair

De la peinture s’expose à Vallis Clara en août !

Le Pavillon de Vauclair rend hommage à Claude Chaupin, peintre charismatique et ami emblématique du Père Courtois, disparu en 2015. De ses 15 ans à ses 80 ans, l’artiste a fait vibrer la couleur et la matière, offrant aux hommes des œuvres d’une rare générosité.

Ses paysages de l’abbaye de Vauclair, ses portraits et ses scènes de vie, peints à l’huile, au pastel, à la sanguine, à l’encre de Chine ou à l’aquarelle, témoignent d’une âme lumineuse, éprise de beauté et de partage. Cette exposition rassemble une grande partie de ses créations, comme une promenade au cœur d’une vie dédiée à l’art, à la joie et à l’émotion.

RV au Pavillon de Vauclair du mercredi au dimanche (de 10h30 à midi et de 13h à 18h) ! .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 69 72 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

Painting on display in Vallis Clara in August!

