Spectacle à Vauclair Jongler sans viser la perfection Bouconville-Vauclair
dimanche 30 août 2026 · Bouconville-Vauclair
Informations pratiques
Bouconville-Vauclair
Spectacle à Vauclair Jongler sans viser la perfection
959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Un spectacle ancré dans le présent du Collectif du Plateau, mêlant jonglage, danse, impro, et le rire comme outils pour faire face à l’adversité…
RV au Pavillon de Vauclair à 16h30 ! (durée 0h50 / pour tout public / sur réservation)
Un spectacle ancré dans le présent du Collectif du Plateau, mêlant jonglage, danse, impro, et le rire comme outils pour faire face à l’adversité…
RV au Pavillon de Vauclair à 16h30 ! (durée 0h50 / pour tout public / sur réservation) .
959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr
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English :
A show rooted in the present by the Collectif du Plateau, blending juggling, dance, improv, and laughter as tools for coping with adversity?
See you at the Pavillon de Vauclair at 4:30 p.m.! (Running time: 0:50 / Suitable for all ages / Reservations required)
L’événement Spectacle à Vauclair Jongler sans viser la perfection Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Laon
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