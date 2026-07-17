Informations pratiques

Bouconville-Vauclair

Spectacle à Vauclair Jongler sans viser la perfection

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 16:00:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Un spectacle ancré dans le présent du Collectif du Plateau, mêlant jonglage, danse, impro, et le rire comme outils pour faire face à l’adversité…

RV au Pavillon de Vauclair à 16h30 ! (durée 0h50 / pour tout public / sur réservation)

Un spectacle ancré dans le présent du Collectif du Plateau, mêlant jonglage, danse, impro, et le rire comme outils pour faire face à l’adversité…

RV au Pavillon de Vauclair à 16h30 ! (durée 0h50 / pour tout public / sur réservation) .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

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English :

A show rooted in the present by the Collectif du Plateau, blending juggling, dance, improv, and laughter as tools for coping with adversity?

See you at the Pavillon de Vauclair at 4:30 p.m.! (Running time: 0:50 / Suitable for all ages / Reservations required)

L’événement Spectacle à Vauclair Jongler sans viser la perfection Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Laon