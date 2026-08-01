Course d’orientation au Pavillon de Vauclair Bouconville-Vauclair
mercredi 19 août 2026 · Bouconville-Vauclair
Informations pratiques
Bouconville-Vauclair
Course d’orientation au Pavillon de Vauclair
959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Saurez-vous vous orienter ?
A l’aide d’une carte, partez explorer les ruines de l’abbaye, le verger, les jardins et les sentiers, sens de l’observation, logique et esprit d’équipe seront requis !
Une activité organisée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames avec le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 02….
RV au Pavillon de Vauclair à 14h ! (durée 3h / réservation obligatoire) .
959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr
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English :
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L’événement Course d’orientation au Pavillon de Vauclair Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays de Laon
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