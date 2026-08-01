Informations pratiques

Bouconville-Vauclair

Course d’orientation au Pavillon de Vauclair

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Saurez-vous vous orienter ?

A l’aide d’une carte, partez explorer les ruines de l’abbaye, le verger, les jardins et les sentiers, sens de l’observation, logique et esprit d’équipe seront requis !

Une activité organisée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames avec le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 02….

RV au Pavillon de Vauclair à 14h ! (durée 3h / réservation obligatoire) .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Will you be able to find your way?

L’événement Course d’orientation au Pavillon de Vauclair Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays de Laon