Déambulations commentées, Cathédrale Saint-Étienne, Toulouse

Informations pratiques

Déambulations commentées 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Haute-Garonne

Groupes limités à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Cette déambulation commentée vous invite à découvrir ou redécouvrir la cathédrale Saint-Étienne, son histoire et son évolution à travers les siècles. Au fil de la visite, admirez les richesses de cet édifice remarquable : le chœur et son retable baroque, les magnifiques stalles, l’imposant grand orgue, les vitraux ainsi que de nombreux autres trésors qui témoignent de son exceptionnelle histoire.

Cathédrale Saint-Étienne Place Saint Etienne, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561520382 http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/culture-et-tourisme/cathedrale-saint-etienne La cathédrale de Toulouse est considérée comme la première expression du gothique méridional. Elle est le résultat d’une succession de partis architecturaux distincts et indépendants s’échelonnant entre le XIe et le XXe siècle. Métro : ligne B – station François Verdier. Bus : Linéo 1, 8 et 9, ligne 29 – arrêt François Verdier.

Cette déambulation commentée vous permettra de découvrir ou de redécouvrir la Cathédrale Saint Etienne, son histoire à travers les siècles et ses richesses : le chœur remarquable avec son retable et…

©Catherine Maillard pour l’association des amis de la cathédrale St Etienne