Déambulations et spectacle de rue festival Osez la Médiévale Attitude ! rue Larcher Bayeux

Bayeux

Déambulations et spectacle de rue festival Osez la Médiévale Attitude !

rue Larcher Parvis de la Mairie Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

En préambule, la joyeuse troupe des danseurs et des chanteurs du stage vous proposent des déambulations dans le centre historique à partir de 16h, puis un spectacle sur le parvis de la mairie à 17h.

Le tout accompagné par les Compagnies Artemusie et Gaia.

En préambule, la joyeuse troupe des danseurs et des chanteurs du stage vous proposent des déambulations dans le centre historique à partir de 16h, puis un spectacle sur le parvis de la mairie à 17h.

Le tout accompagné par les Compagnies Artemusie et Gaia. .

rue Larcher Parvis de la Mairie Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 33 89 73 23 la-societe-des-concerts@orange.fr

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English : Déambulations et spectacle de rue festival Osez la Médiévale Attitude !

As a prelude, the merry band of dancers and singers from the course will be strolling through the historic centre from 4pm, followed by a show on the forecourt of the town hall at 5pm.

Accompanied by the Artemusie and Gaia companies.

L’événement Déambulations et spectacle de rue festival Osez la Médiévale Attitude ! Bayeux a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Bayeux Intercom