Déambulations et spectacle de rue festival Osez la Médiévale Attitude ! rue Larcher Bayeux
Déambulations et spectacle de rue festival Osez la Médiévale Attitude ! rue Larcher Bayeux dimanche 9 août 2026.
Bayeux
Déambulations et spectacle de rue festival Osez la Médiévale Attitude !
rue Larcher Parvis de la Mairie Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
En préambule, la joyeuse troupe des danseurs et des chanteurs du stage vous proposent des déambulations dans le centre historique à partir de 16h, puis un spectacle sur le parvis de la mairie à 17h.
Le tout accompagné par les Compagnies Artemusie et Gaia.
En préambule, la joyeuse troupe des danseurs et des chanteurs du stage vous proposent des déambulations dans le centre historique à partir de 16h, puis un spectacle sur le parvis de la mairie à 17h.
Le tout accompagné par les Compagnies Artemusie et Gaia. .
rue Larcher Parvis de la Mairie Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 33 89 73 23 la-societe-des-concerts@orange.fr
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English : Déambulations et spectacle de rue festival Osez la Médiévale Attitude !
As a prelude, the merry band of dancers and singers from the course will be strolling through the historic centre from 4pm, followed by a show on the forecourt of the town hall at 5pm.
Accompanied by the Artemusie and Gaia companies.
L’événement Déambulations et spectacle de rue festival Osez la Médiévale Attitude ! Bayeux a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Bayeux Intercom
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