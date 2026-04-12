Deauville sur pointes 2e édition Centre International de Deauville Deauville

Deauville

Deauville sur pointes 2e édition

Centre International de Deauville 1 avenue Lucien Barrière Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Le festival Deauville sur Pointes s’inspire historiquement des représentations des Ballets Russes données à Deauville par Serge Diaghilev en 1912, tout en cherchant à renouer avec le riche héritage artistique et culturel de la ville.

Le festival Deauville sur Pointes s’inspire historiquement des représentations des Ballets Russes données à Deauville par Serge Diaghilev en 1912, tout en cherchant à renouer avec le riche héritage artistique et culturel de la ville.

Programme

• 7 août conférence avec Ariane Dollfus, biographe de Rudolf Noureev aux Franciscaines

• 8 août soirée de gala au Théâtre du Casino Barrière

• 9 août une masterclass de ballet en plein air sur Les Planches

Cinq bonnes rasions de venir au Festival

• Maria Kochetkova, figure internationale majeure du ballet reliant la tradition classique russe et la scène contemporaine mondiale, sera la directrice artistique de l’édition 2026

• les dates du festival coïncide avec une date symbolique et historiquement majeure dans l’histoire du ballet mondial le 65e anniversaire de la première apparition professionnelle de Rudolf Noureev en Occident après sa décision de ne pas retourner en URSS.

Cet événement historique a précisément eu lieu à Deauville, sur la scène du Théâtre du Casino Barrière, où se déroulera la soirée de gala.

• la soirée de gala réunira des artistes du Ballet de l’Opéra de Paris, du Staatsballett Berlin, du Ballet de l’Opéra de Vienne et du Bayerisches Staatsballett, avec notamment des extraits chorégraphiés par Noureev lui-même.

• David Soares, étoile du Staatsballett Berlin et interprète du rôle-titre du ballet Noureev de Kirill Serebrennikov, sera présent.

• une grande masterclass de ballet en plein air sera organisée sur Les Planches de Deauville, dirigée par le danseur de l’Opéra de Paris Artus Raveau, accompagné d’artistes invités venus de Berlin, Vienne et d’autres grandes compagnies européennes.

Plus d’informations prochainement. .

Centre International de Deauville 1 avenue Lucien Barrière Deauville 14800 Calvados Normandie contact@deauville.art

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English : Deauville sur pointes 2e édition

The Deauville sur Pointes festival is historically inspired by Serge Diaghilev’s performances of the Ballets Russes in Deauville in 1912, and seeks to reconnect with the town’s rich artistic and cultural heritage.

L’événement Deauville sur pointes 2e édition Deauville a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SPL Deauville