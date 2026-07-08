Deauville sur Pointes Classe de danse classique Les Etoiles à la barre Théâtre du Casino Barrière Deauville Deauville
samedi 8 août 2026 · Théâtre du Casino Barrière Deauville · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Deauville sur Pointes Classe de danse classique Les Etoiles à la barre
Théâtre du Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Cette nouvelle édition célèbre le patrimoine chorégraphique unique de Deauville des Ballets Russes de Serge Diaghilev et de Vaslav Nijinski, figures légendaires qui s’y sont produits en 1912, jusqu’à Rudolf Noureev, dont la carrière internationale est amorcée à Deauville en août 1961.
Cette nouvelle édition du festival Deauville sur Pointes célèbre le patrimoine chorégraphique unique de Deauville des Ballets Russes de Serge Diaghilev et de Vaslav Nijinski, figures légendaires qui s’y sont produits en 1912, jusqu’à Rudolf Noureev, dont c’est le 65ᵉ anniversaire des débuts de sa carrière internationale, amorcée à Deauville en août 1961.
L’envers du décor et le travail quotidien de grandes étoiles internationales venues des quatre coins du monde s’ouvrent aux regards. Cette classe de danse classique offre un moment unique, pour les professionnels comme pour les passionnés de danse, pour observer différentes écoles et techniques qui façonnent des artistes d’exception.
À la barre
Maria Kochetkova, danseuse Étoile du San Francisco Ballet, artiste invitée du Bolchoï
Léonore Baulac, danseuse Étoile du Ballet de l’Opéra national de Paris
Liudmila Konovalova, danseuse Étoile du Ballet de l’Opéra d’État de Vienne
Elisabeth Tonev, danseuse Étoile du Bayerisches Staatsballett
David Motta Soares, danseur Étoile du Staatsballett Berlin
Giorgi Potskhishvili, premier danseur du Ballet national des Pays-Bas
Dinu Tamazlacaru, danseur Étoile du Staatsballett Berlin
Simone Repele et Sasha Riva, chorégraphes et danseurs de renommée internationale .
Théâtre du Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Deauville sur Pointes Classe de danse classique Les Etoiles à la barre
This new edition celebrates Deauville’s unique choreographic heritage: from Serge Diaghilev’s Ballets Russes and Vaslav Nijinsky, legendary figures who performed there in 1912, to Rudolf Nureyev, whose international career began in Deauville in August 1961.
L’événement Deauville sur Pointes Classe de danse classique Les Etoiles à la barre Deauville a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Deauville (Calvados)
- 5 ans des Franciscaines Tous en choeur Deauville 8 juillet 2026
- Visite guidée Deauville, histoire et patrimoine Quai de l’Impératrice Eugénie Deauville 9 juillet 2026
- After-Plage good food & good mood ! Deauville 9 juillet 2026
- 5 ans des Franciscaines Les Franciscaines à vos oreilles SANEF 107.7 en direct Deauville 10 juillet 2026
- Les rencontres du musée Rencontre inaugurale Claude Monet, des jardins en héritage Table-ronde Deauville 10 juillet 2026