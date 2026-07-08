Deauville sur Pointes Classe de danse classique Les Etoiles à la barre Théâtre du Casino Barrière Deauville Deauville

Informations pratiques

Deauville

Deauville sur Pointes Classe de danse classique Les Etoiles à la barre

Théâtre du Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Cette nouvelle édition célèbre le patrimoine chorégraphique unique de Deauville des Ballets Russes de Serge Diaghilev et de Vaslav Nijinski, figures légendaires qui s’y sont produits en 1912, jusqu’à Rudolf Noureev, dont la carrière internationale est amorcée à Deauville en août 1961.

Cette nouvelle édition du festival Deauville sur Pointes célèbre le patrimoine chorégraphique unique de Deauville des Ballets Russes de Serge Diaghilev et de Vaslav Nijinski, figures légendaires qui s’y sont produits en 1912, jusqu’à Rudolf Noureev, dont c’est le 65ᵉ anniversaire des débuts de sa carrière internationale, amorcée à Deauville en août 1961.

L’envers du décor et le travail quotidien de grandes étoiles internationales venues des quatre coins du monde s’ouvrent aux regards. Cette classe de danse classique offre un moment unique, pour les professionnels comme pour les passionnés de danse, pour observer différentes écoles et techniques qui façonnent des artistes d’exception.

À la barre

Maria Kochetkova, danseuse Étoile du San Francisco Ballet, artiste invitée du Bolchoï

Léonore Baulac, danseuse Étoile du Ballet de l’Opéra national de Paris

Liudmila Konovalova, danseuse Étoile du Ballet de l’Opéra d’État de Vienne

Elisabeth Tonev, danseuse Étoile du Bayerisches Staatsballett

David Motta Soares, danseur Étoile du Staatsballett Berlin

Giorgi Potskhishvili, premier danseur du Ballet national des Pays-Bas

Dinu Tamazlacaru, danseur Étoile du Staatsballett Berlin

Simone Repele et Sasha Riva, chorégraphes et danseurs de renommée internationale .

Théâtre du Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie

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English : Deauville sur Pointes Classe de danse classique Les Etoiles à la barre

This new edition celebrates Deauville’s unique choreographic heritage: from Serge Diaghilev’s Ballets Russes and Vaslav Nijinsky, legendary figures who performed there in 1912, to Rudolf Nureyev, whose international career began in Deauville in August 1961.

L’événement Deauville sur Pointes Classe de danse classique Les Etoiles à la barre Deauville a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SPL Deauville