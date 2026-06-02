Deauville

Concert de Mahaganya pour la paix

Église Saint-Augustin Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-08

Mahaganya, mezzo soprane collorature, est auteure compositrice de certaines des oeuvres qu’elle interprètera pendant le concert.

Mahaganya, mezzo soprane collorature, est auteure compositrice de certaines des oeuvres qu’elle interprètera pendant le concert.

Chanteuse d’origine indienne, elle dévoile sa passion pour les airs d’opéra, les chants sacrés, le gospel et les chants de guérison à fréquences vibratoires dans une sonorité méditative.

Après dix ans de carrière dans le tourbillon parisien à chanter de la dance music, du jazz et du R’n’B, elle décide d’aller à l’essentiel et offrir son talent au service du message de paix, unité et de respect.

Sa voix puissante et chargée d’émotion, avec des graves très riches, un medium ample et des aigus brillants, fait ressortir les harmonies à la fois tendres et dramatiques de la musique sacrée. .

Église Saint-Augustin Deauville 14800 Calvados Normandie +33 6 95 04 26 24 mahaganya@ymsil.com

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English : Concert de Mahaganya pour la paix

Mahaganya, a collorature mezzo soprano, is the author and composer of some of the works she will be performing during the concert.

L’événement Concert de Mahaganya pour la paix Deauville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SPL Deauville