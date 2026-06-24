Deauville sur Pointes Gala international d’Etoiles Théâtre du Casino Barrière Deauville Deauville
Deauville sur Pointes Gala international d’Etoiles Théâtre du Casino Barrière Deauville Deauville samedi 8 août 2026.
Deauville
Deauville sur Pointes Gala international d’Etoiles
Théâtre du Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Cette nouvelle édition célèbre le patrimoine chorégraphique unique de Deauville des Ballets Russes de Serge Diaghilev et de Vaslav Nijinski, figures légendaires qui s’y sont produits en 1912, jusqu’à Rudolf Noureev, dont la carrière internationale est amorcée à Deauville en août 1961.
Cette nouvelle édition du festival Deauville sur Pointes célèbre le patrimoine chorégraphique unique de Deauville des Ballets Russes de Serge Diaghilev et de Vaslav Nijinski, figures légendaires qui s’y sont produits en 1912, jusqu’à Rudolf Noureev, dont c’est le 65ᵉ anniversaire des débuts de sa carrière internationale, amorcée à Deauville en août 1961.
Le Gala international d’Etoiles réunira sur scène
– Léonore Baulac, danseuse Étoile du Ballet de l’Opéra national de Paris
– Liudmila Konovalova, danseuse Étoile du Ballet de l’Opéra d’État de Vienne
– Elisabeth Tonev, Danseuse Étoile du Bayerisches Staatsballett
– David Motta Soares, danseur Étoile du Staatsballett Berlin et interprète du rôle de Rudolf Noureev dans le célèbre ballet Noureev , chorégraphié par Youri Possokhov et mis en scène par Kirill Serebrennikov pour le Staatsballett Berlin
– Giorgi Potskhishvili, premier danseur du Ballet national des Pays-Bas
– Dinu Tamazlacaru, danseur Étoile du Staatsballett Berlin
– Simone Repele et Sasha Riva, chorégraphes et danseurs de renommée internationale
NB: Gala en deux parties de 45 mn séparées par un entracte de 30 mn. .
Théâtre du Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie
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English : Deauville sur Pointes Gala international d’Etoiles
This new edition celebrates Deauville’s unique choreographic heritage: from Serge Diaghilev’s Ballets Russes and Vaslav Nijinsky, legendary figures who performed there in 1912, to Rudolf Nureyev, whose international career began in Deauville in August 1961.
L’événement Deauville sur Pointes Gala international d’Etoiles Deauville a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SPL Deauville
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