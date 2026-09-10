Déballage Livres et Patrimoine, Chapelle, Fontenoy-la-Joûte

Informations pratiques

Déballage Livres et Patrimoine 19 et 20 septembre Chapelle Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Week-end avec 8 auteurs régionaux, 1 artiste-peintre, 10 boutiques ouvertes, 10 exposants extérieurs, 1 exposition-conférence sur Jules Verne, 1 présentation du métier de reliure, 1 exposition sur les arts du feu (faïence, verre, cristal, céramique) de la région, 1 exposition-conférence sur l’hôpital de Lunéville + 1 spectacle flamenco et 1 animation quiz.

https://www.villagedulivre54.fr/

Chapelle 21 Rue Division Leclerc, 54122 Fontenoy-la-Joûte, France Fontenoy-la-Joûte 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« link »: « https://www.villagedulivre54.fr/ »}]

Week-end avec 8 auteurs régionaux, 1 artiste-peintre, 10 boutiques ouvertes, 10 exposants extérieurs, 1 exposition-conférence sur Jules Verne, 1 présentation du métier de reliure…

©jeremy