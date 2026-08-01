DEBALLE -TOUT village Nestier
samedi 22 août 2026 · village · Nestier
Informations pratiques
Nestier
DEBALLE -TOUT
village NESTIER Nestier Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Comme les autres années, les HABITANTS DE NESTIER ouvrent leurs jardins, granges et garages pour déballer et vendre leurs objets personnels usagés ! Des ballons vous indiqueront les maisons participantes
Venez flâner dans les rues de Nestier, chiner, faire de bonnes affaires et donner une seconde vie aux objets !
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village NESTIER Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie franroux65@laposte.net
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English :
Just like in previous years, the RESIDENTS OF NESTIER are opening up their gardens, barns, and garages to set out and sell their used personal items! Balloons will mark the participating homes
Come stroll through the streets of Nestier, browse for treasures, find great deals, and give these items a second life!
L’événement DEBALLE -TOUT Nestier a été mis à jour le 2026-08-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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