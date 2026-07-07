Débat Place publique : Contraception : à quand le tour des hommes ?, Maison des Arts, Saint-Herblain

Informations pratiques

Débat Place publique : Contraception : à quand le tour des hommes ? Jeudi 18 mars 2027, 20h00 Maison des Arts Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-18T20:00:00+01:00 – 2027-03-18T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-18T20:00:00+01:00 – 2027-03-18T22:00:00+01:00

Elle prend la pilule, pose un stérilet, supporte les effets secondaires, gère les rendez-vous médicaux et assume le coût. En France, la maîtrise de la fécondité reste largement une affaire de femmes.

Pourtant, les hommes ont eux aussi des options : préservatif, vasectomie, contraception thermique… Volonté politique, désintérêt de l’industrie pharmaceutique, poids des représentations culturelles… pourquoi sont-ils encore si peu nombreux à s’en saisir ?

Pourquoi, après des décennies de recherche, la pilule masculine n’est-elle toujours pas disponible ? Au-delà des méthodes choisies, la question du partage de la contraception vient réinterroger les équilibres, les habitudes et les rapports de pouvoir au sein du couple.

Pour en débattre :

Un membre du collectif Les Gonades , association nantaise engagée pour l’appropriation des corps, la santé sexuelle et l’égalité contraceptive ;

Laura de Almeida , doctorante en sociologie à l’Université de Picardie-Jules Verne, membre du laboratoire Contraception et genre ;

Dr Cécilia Bouteille, chirurgienne urologue, clinique Jules-Verne à Nantes.

Un débat animé par Pascal Massiot, journaliste.

Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.

Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts 26 Rue de Saint Nazaire, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@saint-herblain.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0228252028 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-herblain.fr/agenda/contraception-a-quand-le-tour-des-hommes/ »}] https://www.youtube.com/@villedesaintherblain/streams

Elle prend la pilule, pose un stérilet, supporte les effets secondaires, gère les rendez-vous médicaux et assume le coût. En France, la maîtrise de la fécondité reste largement une affaire de femmes.