Débat Place publique : Justice : deux poids, deux mesures ?, Maison des Arts, Saint-Herblain

Informations pratiques

Débat Place publique : Justice : deux poids, deux mesures ? Jeudi 18 février 2027, 20h00 Maison des Arts Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-18T20:00:00+01:00 – 2027-02-18T22:00:00+01:00

Fin : 2027-02-18T20:00:00+01:00 – 2027-02-18T22:00:00+01:00

Avec 10,7 milliards d’euros en 2026, le budget de la justice progresse. Mais la France reste loin des standards européens, avec seulement 11,3 magistrats pour 100 000 habitants, contre 17,6 en moyenne. Les délais s’allongent et la justice paraît plus distante.

En parallèle, à rebours du discours dénonçant une justice “laxiste”, la France connaît une inflation punitive, sans hausse réelle de la criminalité.

Les prisons débordent et les détenus sont majoritairement issus des milieux les plus précaires : 44 % n’ont aucun diplôme et plus de la moitié étaient sans emploi avant leur incarcération.

Alors que la justice de classe est une réalité documentée, comment garantir une égalité réelle devant la loi ? Faut-il construire plus de prisons, ou investir dans les alternatives – justice restaurative, travail d’intérêt général, accès au droit ? Et si la vraie question était : à qui profite réellement la justice ?

Pour en débattre :

Delphine Griveaud, chercheuse et autrice de “Réparer la justice. Enquête sur les pratiques restauratives en France” ;

chercheuse et autrice de “Réparer la justice. Enquête sur les pratiques restauratives en France” ; Natacha Aubeneau , magistrate et secrétaire nationale de l’Union syndicale des magistrats ;

, magistrate et secrétaire nationale de l’Union syndicale des magistrats ; Ana Pich, journaliste et dessinatrice d’audience.

Un débat animé par Anthony Torzec, journaliste.

Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.

Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts 26 Rue de Saint Nazaire, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@saint-herblain.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0228252028 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-herblain.fr/agenda/justice-deux-poids-deux-mesures/ »}] https://www.youtube.com/@villedesaintherblain/streams

Avec 10,7 milliards d’euros en 2026, le budget de la justice progresse. Mais à qui profite réellement la justice ?