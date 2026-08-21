Débat Place publique : Les jeunes, tous fainéants ?, Maison des Arts, Saint-Herblain

Informations pratiques

Débat Place publique : Les jeunes, tous fainéants ? Jeudi 13 mai 2027, 20h00 Maison des Arts Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-13T20:00:00+02:00 – 2027-05-13T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-13T20:00:00+02:00 – 2027-05-13T22:00:00+02:00

Désengagés, individualistes, accros aux écrans, moins enclins à l’effort… Le regard porté sur les jeunes générations est souvent sévère. Mais ces jugements reflètent-ils une réalité ou les inquiétudes d’une société en pleine transformation ?

Les études dessinent un tableau plus complexe : les jeunes ne rejettent pas le travail, mais ils interrogent davantage sa place et son sens. Ils expriment des attentes plus fortes en matière d’équilibre de vie, de reconnaissance et de cohérence entre les valeurs affichées et les pratiques réelles.

Cette évolution est-elle propre à la jeunesse ou révèle-t-elle une mutation plus générale ? Faisons-nous face à une génération moins motivée, ou à une société qui doit repenser ses modèles pour répondre à de nouvelles aspirations ?

Pour en débattre :

Jelena Gervais , présidente d’Interasso Nantes, 1ère organisation représentative des étudiantes et étudiants de Loire-Atlantique et de Vendée ;

, présidente d’Interasso Nantes, 1ère organisation représentative des étudiantes et étudiants de Loire-Atlantique et de Vendée ; Camille Peugny, professeur de sociologie à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, auteur de “Pour une politique de la jeunesse” ;

professeur de sociologie à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, auteur de “Pour une politique de la jeunesse” ; Jean Pralong, psychologue et professeur de gestion des ressources humaines, directeur de l’Institut de l’emploi et des carrières de l’École de management de Normandie.

Un débat animé par Jean Chabod, journaliste..

Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.

Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts 26 Rue de Saint Nazaire, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@saint-herblain.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0228252028 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-herblain.fr/agenda/les-jeunes-tous-faineants/ »}] https://www.youtube.com/@villedesaintherblain/streams

Le regard porté sur les jeunes générations est souvent sévère. Ces jugements reflètent-ils une réalité ou les inquiétudes d’une société en pleine transformation ?