Débat Place publique : Médias et extrême droite : le commerce de la peur Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

À la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les discours politiques, l’insécurité est partout. Mais ce climat anxiogène reflète-t-il la réalité ? Pourquoi les faits divers occupent-ils une place si importante dans l’espace médiatique ?La peur est devenue un puissant levier d’audience. Elle est aussi un outil politique. À force de surexposer certains sujets, les médias déplacent-ils les frontières du débat public et contribuent-ils à banaliser les idées de l’extrême droite ? Et dans quel but ? Entre économie de l’attention, désinformation et stratégies d’influence, quels sont les mécanismes à l’œuvre ?À l’approche des échéances électorales de 2027, quelles sont les conséquences de ces choix pour notre démocratie ? Et surtout, comment retrouver une information qui éclaire plutôt qu’elle n’inquiète ?Pour en débattre : Un ou une membre de l’association Action-Critique-Médias (ACRIMED) ;Claire Blandin, historienne, professeure à l’université Paris Sorbonne nord, Présidente de la société pour l’histoire des médias. Un débat animé par Alexandra Jore, journaliste. Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 0228252028 https://www.saint-herblain.fr/agenda/medias-et-extreme-droite-le-commerce-de-la-peur/



Afficher la carte du lieu Maison des Arts de St-Herblain et trouvez le meilleur itinéraire

