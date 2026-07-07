Débat Place publique : Selfie et bistouri, le retour de la chirurgie, Maison des Arts, Saint-Herblain

Informations pratiques

Débat Place publique : Selfie et bistouri, le retour de la chirurgie Jeudi 10 juin 2027, 20h00 Maison des Arts Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-10T20:00:00+02:00 – 2027-06-10T22:00:00+02:00

Fin : 2027-06-10T20:00:00+02:00 – 2027-06-10T22:00:00+02:00

Quelques années après le triomphe du body positivisme et la célébration de la diversité des corps, la minceur extrême s’impose à nouveau comme un idéal de beauté, portée par le détournement de l’Ozempic, médicament antidiabétique. En 2019, pour la première fois, les 18-34 ans ont davantage eu recours à la chirurgie esthétique que leurs aînés.

Depuis, la tendance s’accélère et touche un public toujours plus jeune. Filtres beauté, influenceurs et téléréalité façonnent un idéal inaccessible qui conduit de nombreux jeunes vers le bistouri. Le rapport des jeunes à leur corps est-il en train de régresser ? Quels sont les impacts sur leur santé mentale et physique ? Peut-on échapper aux diktats de la beauté, désormais amplifiés par les algorithmes ?

Pour en débattre :

Elsa Mari , journaliste Le Parisien, autrice de “Génération bistouri : Enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes” ;

Jean-Baptiste Andreoletti , chirurgien plasticien hospitalier, Chef de service Chirurgie plastique reconstructrice de l’hôpital de Belfort ;

Dimitra Laurence Larochelle, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication.

Un débat animé par Pascal Massiot, journaliste.

Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.

Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts 26 Rue de Saint Nazaire, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@saint-herblain.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0228252028 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-herblain.fr/agenda/selfie-et-bistouri-le-retour-de-la-chirurgie/ »}] https://www.youtube.com/@villedesaintherblain/streams

Quelques années après le triomphe du body positivisme et la célébration de la diversité des corps, la minceur extrême s’impose à nouveau comme un idéal de beauté.