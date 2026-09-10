Debout les femmes !, Le Cratère – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Debout les femmes ! Vendredi 2 octobre, 20h00 Le Cratère – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:25:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:25:00+02:00

Le Cratère – Toulouse 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie http://cinemalecratere.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=CF4PU »}]

Rencontre – « Mais qui m’a mis cette tête de con? » Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant… C’est parti pour le premie… Le Cratère Debout les femmes !