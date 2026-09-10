Debout les femmes !, Le Cratère – Toulouse, Toulouse
vendredi 2 octobre 2026 · Le Cratère - Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Debout les femmes ! Vendredi 2 octobre, 20h00 Le Cratère – Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:25:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:25:00+02:00
Le Cratère – Toulouse 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie http://cinemalecratere.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=CF4PU »}]
Rencontre – « Mais qui m’a mis cette tête de con? » Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant… C’est parti pour le premie… Le Cratère Debout les femmes !
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026